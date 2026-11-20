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"Aladino" llega al escenario de la Gran Sala "Efraín Recinos" del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, por artistas de la Escuela Municipal de Danza Clásica.

Los estudiantes que se preparan para mostrar su talento en esta puesta en escena, muestran el resultado de meses de aprendizaje, práctica y dedicación.

Los estudiantes afinan cada detalle para llevar la magia de Aladino al escenario.

Los estudiantes se presentarán en el Centro Cultural Migue Ángel Asturias. (Foto: Escuela Municipal de Danza)

¿Cuándo podrás disfrutar de Aladino?

El evento se llevará a cabo el sábado 28 de noviembre, a las 19:00 horas, en la Gran Sala "Efraín Recinos" del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

Los protagonistas son los alumnos que, además de su baile, encarnarán a los personajes con vestuario, música y coreografías.

Así puedes obtener tus boletos para Aladino

Las entradas están a la venta en el Centro Cultural Municipal.

El precio de Q25 por persona para las localidades de Balcón II y Palco II.

La atención es de lunes a viernes, de 14:00 a 17:00 horas en la 7.ª avenida 11-67, zona 1, segundo nivel, oficina 219.

También habrá venta de entradas en taquilla el día del evento. Los boletos son limitados y están sujetos a disponibilidad.

Aladino es la clausura de la Escuela donde los alumnos brillarán. (Foto: Escuela Nacional de Danza)

El evento se celebra a beneficio del "Instituto Neurológico de Guatemala", que brinda educación y terapias para la inclusión.

La Escuela Municipal de Danza Clásica

Su fin es abrir espacios para que nuevos talentos desarrollen sus habilidades y compartan su pasión por el baile.