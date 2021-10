Alajuelense destituye a Luis Marín tras su eliminación ante Guastatoya

El director técnico, Luis Marín, fue separado del cargo del equipo costarricense tras dejar escapar el pase a cuartos de final de la Concacaf League ante el cuadro guatemalteco, el cual se encuentra en las últimas posiciones del torneo doméstico.

El diario La Nación dio a conocer que tras la eliminación de la Liga Deportiva Alajuelense a manos de Guastatoya fue decisiva para que la Junta Directiva del club manudo decidiera rescindir la continuidad del entrenador Luis Marín.

“Estamos muy agradecidos por su identificación con el club y por su lealtad a la camisa rojinegra. Luis Marín y Harold Wallace seguirán ocupando un lugar en la historia de esta institución. A partir de este momento iniciamos el proceso de selección del nuevo entrenador con el firme compromiso y determinación de ser campeones y continuar consolidando grandes proyectos de esta gran institución”, destacó el Alajuelense en su comunicado.

Marín apenas llegó el 9 de agosto para sustituir a Andrés Carevic y buscaba una filosofía distinta en el juego colectivo del club.

Pero el hecho de que el equipo no lograra pasar la primera ronda de la Liga Concacaf provocó una rebelión en el aficionado rojinegro, porque la opinión popular es que con esto que pasó el equipo no iba para ningún lado.

En sesión extraordinaria la Junta Directiva de LDA y la gerencia deportiva acordaron que Luis Marín deja de ser el director técnico del equipo a partir de hoy, así como su asistente técnico, Harold Wallace. (1-4) pic.twitter.com/mE48Q7QQso — L.D.A. (@ldacr) September 30, 2021

Actualmente, la Liga se encuentra en zona de clasificación, en el tercer lugar con 21 puntos, misma cantidad de unidades que registran Saprissa y Grecia. El líder es Herediano, con 24 puntos.

Sin embargo, el detonante para la salida de Marín fue lo sucedido en la Liga Concacaf. No tanto en el partido de ida, porque en Guatemala, el equipo extrañó a un delantero. Johan Venegas estaba aún en recuperación, Marcel Hernández no puede salir del país y aún no se había contratado a Gabriel Torres.

Aunque en la vuelta Alajuela había conseguido un marcador de 3-1 global, parecía suficiente para su clasificación hasta la reacción de Guastatoya en la última parte.

La Liga no logró sostener su ventaja y en los últimos minutos cayeron los dos goles del Guastatoya, que ahora tienen al cuadro guatemalteco en las semifinales de la Liga Concacaf y con la clasificación a la Liga de Campeones.