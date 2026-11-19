Luego de su gran actuación en el partido de Guatemala ante Canadá en Toronto, el porteo Kénderson Navarro sufrió una lesión que le impedirá jugar los últimos tres partidos de la fase de clasificación con Municipal.
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El santarroseño tiene una microrrotura fibrilar en el músculo aductor de la pierna derecha, que le impidió entrenar en los últimos días. El pronóstico del cuerpo médico escarlata es que sea baja de 10 a 15 días.
En el peor de los casos, Navarro también se perdería el inicio de la fase final, aunque los rojos apuntan a clasificar directamente a semifinales y la semana de descanso le serviría al guardameta para terminar de recuperarse.
Con Kénderson fuera de acción, el portero Braulio Linares será el encargado de trabajar para evitar los goles en los juegos de Municipal ante Antigua, Aurora y Suchitepéquez.