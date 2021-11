Alboroto por un furgón blindado que dejó caer fajos de dinero al suelo en California

Un furgón blindado dejó regados varios fajos de dinero en efectivo en una autopista de California el viernes, lo que provocó escenas rocambolescas cuando los conductores se detuvieron y bajaron de sus autos para recoger los billetes.

Sin embargo, los conductores que esperaban llenarse los bolsillos con un dinero extra antes del Día de Acción de Gracias están al punto de mira. La Policía actuó y detuvo a dos personas en el lugar.

"Hay muchas pruebas de video de personas robando el dinero de la autopista, recogiéndolo", dijo el sargento de la Patrulla de Carreteras de California, Curtis Martin, en una conferencia de prensa. Los miles de dólares que cayeron al asfalto pertenecen a un banco y las autoridades han pedido a las personas que tengan algún billete que lo devuelvan en comisaría.

Todo comenzó cuando una puerta del furgón blindado se abrió cerca de San Diego, en la Interestatal 5, una autovía que va desde la frontera mexicana de California hasta Canadá. En un video publicado en redes sociales se ve a conductores corriendo por la calzada, recogiendo dinero en efectivo e incluso lanzando puñados de billetes verdes al aire en señal de celebración.

(Rains money in San Diego) pic.twitter.com/zZmQA8XzA7 — Winters (@John_wintersIV) November 20, 2021

No obstante, la Policía advirtió que las mismas imágenes se utilizarán para localizar a quien no devuelva el dinero. "Es mejor que hagan la política de honestidad que esperar a que los localicemos y llamemos a su puerta", dijo Martin.

Las dos detenciones se produjeron después de que un hombre y una mujer que corrían para recoger el dinero no alcanzaron a huir en sus auto.