Alcalde de Antigua responde por multas de la PMT de Mixco

El alcalde de Antigua Guatemala, Víctor Hugo del Pozo, negó haber insultado a un agente de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Mixco, como lo aseguró la comuna mixqueña este viernes.

El incidente se registró la mañana de este jueves. El funcionario municipal asegura que se dirigía a una reunión en la ciudad capital y en una curva de la ruta Interamericana, una moto de la PMT se puso delante de él, pero en ese momento no lo detuvieron.

"En plena carretera, de repente se pone una moto de los policías adelante de mí y hay un espacio en el lado izquierdo para rebasar, yo me cambio de carril y entonces me empiezan a hacer señas que me pare en plena curva. Pararon el tránsito y les dije ‘¿Cuál es el problema? Es que tiene unas multas que no ha pagado'”, relató del Pozo.

"Les dije ‘muchá por eso hacen todo esto, arriesgan a la gente, me voy a hacer para adelante para que los carros puedan pasar, ¿Me puedo ir para adelante y ahí les doy lo que están pidiendo?’. Me hice para adelante, me parqueo y me dijeron que tenía tres multas pendientes", añadió el alcalde antigüeño.

Del Pozo enfatizó en que en ningún momento insultó a los agentes de la PMT ni evadió ningún retén, como señaló la Municipalidad de Mixco. El alcalde agregó los agentes intentaron quitarle el vehículo, pero él no estuvo de acuerdo.

El alcalde de Antigua Guatemala le envió un mensaje a su homólogo de Mixco, Neto Bran, asegurando que los agentes de PMT están para prevenir y no para extorsionar.

“ Le recuerdo al alcalde de Mixco y a la Policía es que la PMT es preventiva, es educativa no son unos extorsionistas que andan metiéndole multas por joder a la población ” Víctor Hugo del Pozo , alcalde de Antigua Guatemala

"Los he visto cantidad de veces cuando viene la gente saliendo de ciudad de Guatemala, cuando va a terminar Mixco y empieza San Lucas Sacatepéquez, en una recta a 200 metros de que termine el municipio haciendo retenes y poniendo multas a gente que de seguro salió de madrugada a trabajar", añadió el alcalde de Antigua Guatemala.

Alcalde pagará las multas

A pesar de no estar de acuerdo con la sanción, Del Pozo agregó que pagará las multas, una de Q1,000 por presuntamente agredir a la autoridad y otra de Q200 por supuestamente no obedecer el alto.

Se consultó al vocero de la Municipalidad de Mixco, Mynor Espinoza, acerca de si hay audios o videos que respalden las multas impuestas a del Pozo, pero él señaló que "no tiene esa información a la mano".

"Nuestra intención no es perjudicar a nadie al contrario estamos para auxiliar a cualquier conductor", añadió Espinoza.

Del Pozo fue electo por el partido Todos, misma agrupación política que expulsó al alcalde de Mixco Neto Bran el mismo día en que se le dio trámite a un antejuicio por haber autorizado la contratación de una persona que colaboró en su campaña política y que tenía un título universitario falso. Del Pozo dijo que "no cree" que la expulsión de Bran haya tenido relación con la forma en que operaron los agentes.