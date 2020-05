Confirman que un alcalde dio positivo a prueba de coronavirus

Denis Cristian Fraatz, alcalde de Cahabón, en Alta Verapaz, desmintió que él estuviera contagiado de Covid-19.

Pero "lamentablemente un compañero alcalde salió contagiado", aseguró el jefe edil, en un video compartido por la comuna.

El dirigente recalcó que todos están expuestos a padecer esta enfermedad. Fraatz dijo que tuvo una reunión con el alcalde que dio positivo a la prueba de coronavirus hace nueve días.

"Tomamos la distancia social correspondiente, en mi caso. Me siento bien, no estoy enfermo, no tengo ningún síntoma. Así que tranquilos, seguimos trabajando por el bien de Cahabón", manifestó.

El alcalde pidió a los pobladores que se queden en sus casas. También les recordó que deben usar mascarillas y mantener el distanciamiento físico si salen a la calle.

De momento, ninguna municipalidad ha informado sobre el contagio del alcalde. Algunos medios locales en Alta Verapaz publicaron la identidad del jefe edil que tendría Covid-19, pero esto no ha sido confirmado por fuentes oficiales.

