El alcalde del municipio de San Lorenzo, en San Marcos, Josué Tema, y personal del Área de Salud, denunciaron haber recibido amenazas por inconsistencias en los datos municipales y centrales.

"No estemos buscando culpar a las autoridades municipales, a las de Salud, a los policías, a ni ninguno por el estilo. Estamos para apoyar, no para recibir amenazas. Nosotros no tenemos ninguna culpa, eso (coronavirus) tenía que llegar en algún momento a San Lorenzo", indicó el jefe edil.

La problemática empezó debido a que este viernes, el Ministerio de Salud incluyó a San Lorenzo entre los municipios donde no había Covid-19. Sin embargo, el 8 de junio, un vecino dio positivo a la prueba de coronavirus y falleció al día siguiente.

Sin embargo, la municipalidad desconoce el motivo por el cual en las estadísticas del Ministerio de Salud no aparece el primer caso de coronavirus en este municipio.

"Estamos conscientes de que no es la primera vez que la información que emiten en los comunicados nacionales algunas veces son inconsistentes, pero entendemos la magnitud de la situación para recabar la información a nivel nacional", manifestó la comuna.

Las autoridades ediles piden cordura a la población para no crear conflictos. También aseguran que solicitarán a Salud una aclaración por las estadísticas.

