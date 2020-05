Alcalde de Villa Nueva reacciona por casos de Covid-19 en un BI

El alcalde de Villa Nueva, Javier Gramajo, envió un mensaje a los vecinos luego de confirmarse que dos empleados de una agencia del Banco Industrial (BI) de ese municipio dieron positivo a la prueba de Covid-19.

"Queridos vecinos, debemos cuidarnos, si no tenemos por qué salir de casa, no lo hagamos. Esta semana hemos intensificado los controles en mercados y otros puntos de alta concentración, pero de nada sirve si no ponemos de nuestra parte", manifestó.

Gramajo asegura que hay personas que continúan realizando fiestas y recibiendo visitas, a pesar de las restricciones gubernamentales establecidas durante el Estado de Calamidad.

"La gente pasa desapercibidas la disposiciones de prevención, realizan fiestas y reciben visitas como si nada. Hagamos caso y seamos responsables con nuestras acciones", terminó su mensaje.

La agencia bancaria del Bl, ubicada en el bulevar El Frutal, entre 14 y 16 calle, zona 5 de Villa Nueva, cerró sus puertas este miércoles para desinfectar todas las áreas y enviaron a los empleados a cuarentena en sus casas como medida preventiva.

TE PUEDE INTERESAR:

Hombre incumple toque de queda para agredir a su expareja

Este jueves un nuevo grupo de trabajadores empezó a atender en esta agencia. “Nuestra principal preocupación en todo momento, es el bienestar de nuestros colaboradores y clientes”, se lee en el comunicado compartido por el BI.

El BI indicó en su pronunciamiento que las agencias e instalaciones aplican estrictos protocolos de prevención y seguridad de manera permanente.

NO DEJES DE LEER: