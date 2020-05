Alcalde de Villa Nueva reacciona a la sugerencia de Giammattei

El presidente Alejandro Giammattei sugirió en cadena nacional evitar viajar hacia los municipios de Villa Nueva, Mixco, Chinautla y la zona 18 capitalina. Señaló que ha habido un repunte de casos de Covid-19 en estos lugares, pero no brindó más detalle.

El alcalde de Villa Nueva, Javier Gramajo, reaccionó al comentario que hizo el mandatario. "Muchos vecinos, después del comentario de nuestro señor presidente, han estado nerviosos y con algunas dudas de lo que está sucediendo", manifestó el jefe edil.

"Recordemos que Villa Nueva es la segunda municipalidad más grande del país. Somos más de un millón y medio de habitantes. Por ende, nosotros estamos más propensos a este virus", agregó.

El Gobierno no comparte cifras de los casos de Covid-19 por departamento y municipio, solo por región. El presidente tampoco detalló si en estos municipio y la zona 18 hay mayor número de contagios, solo hizo la advertencia para que no visiten estos lugares.

Gramajo dijo que, según la dirección de salud del área sur, hay 140 familias en cuarentena en el municipio de Villa Nueva.

TE PUEDE INTERESAR:

Sale a la venta primer kit para hacer el test de Covid-19 en casa

La comuna implementará medidas extra para evitar la propagación del coronavirus a partir de este martes:

La entrada y salida de todos los mercados será más estricta: personal de Salud tomará la temperatura a las personas, se revisará que usen alcohol en gel y su mascarilla.

El puesto de control en el kilómetro 22 de la ruta al Pacífico, que empezó hace 60 días, seguirá funcionando.

Gramajo anunció que donará su salario y el dinero que recibe en concepto de dietas mientras dure la pandemia. También pidió al concejo municipal que sigan su ejemplo.

La respuesta de Neto Bran

Al igual que Gramajo, el alcalde de Mixco, Neto Bran, reaccionó en redes sociales a la petición del mandatario. Bran le reclamó por haberle llamado la atención cuando él, como jefe edil, supervisó y sancionó a maquilas que no cumplían con las medidas sanitarias para evitar la propagación del Covid-19.

“Para mi desgracia una maquila en zona 4 de Mixco fue la única que no pude ir a inspeccionar porque usted me mandó a regañar y a pedirme que dejara de hacer operativos. Ahora, que fácil es decir no vayan a Mixco”, contestó Bran.