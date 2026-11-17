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Autoridades retomaron el diálogo para buscar una solución al conflicto histórico entre Ixchiguán y Tajumulco, San Marcos.

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Los alcaldes de Ixchiguán, Tajumulco, San José Ojetenam, Sibinal y Tacaná se reunieron en el Salón Mayor del Ministerio de Gobernación para avanzar en una solución al conflicto territorial entre Ixchiguán y Tajumulco.

La disputa por la delimitación de los territorios entre ambos municipios tiene más de 90 años y ha provocado enfrentamientos y pérdidas de vidas humanas.

Este año, los enfrentamientos dejaron dos policías y dos militares fallecidos. (Foto: Mingob)

Durante este año, el conflicto dejó como saldo la muerte de dos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y dos elementos del Ejército, según informaron las autoridades.

En días anteriores, el diputado Mario Velásquez, presidio una reunión en el Congreso con autoridades del Ejecutivo y los alcaldes de ambos municipios para promover una salida definitiva a la problemática.

Durante ese encuentro, los representantes municipales señalaron que el conflicto se originó por la falta de delimitación de las colindancias cuando se crearon los municipios, situación que ha dificultado resolver las disputas territoriales.

Las autoridades atribuyen el origen del problema a la falta de delimitación territorial entre ambos municipios. (Foto: Mingob)

Por ahora las autoridades del Ministerio de Gobernación y Defensa, junto con los representantes municipales, manifestaron su disposición de mantener el diálogo y avanzar en acuerdos que permitan resolver la controversia histórica en el departamento de San Marcos.

Se espera que una siguiente reunión sea coordinada para establecer las bases de una solución que ponga fin a la disputa.