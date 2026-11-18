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Carlos Alcaraz vence a Daniil Medvedev por 6-2 y 6-4 en el Masters ATP y queda a un paso de clasificar a las semifinales.

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El español Carlos Alcaraz, número 3 mundial, dio un gran paso hacia las semifinales del Masters ATP gracias a su victoria de este miércoles sobre el ruso Daniil Medvedev, quinto del ranking, por 6-2 y 6-4.

Alcaraz puede quedar clasificado matemáticamente este miércoles si en el otro partido de esta segunda jornada de su grupo el estadounidense Frances Tiafoe (8º) vence al italiano Flavio Cobolli (6º) o le gana un set.

Seguiría así los pasos del número uno mundial alemán Alexander Zverev, que también ganó sus dos primeros partidos en este Masters y que el martes selló el boleto a las semifinales.

Alcaraz se encuentra en un gran momento de forma y encadena once victorias seguidas, ya que antes de los dos triunfos en este Masters en Turín logró encadenar títulos en otras dos citas sobre pista dura bajo techo, el ATP 500 de Viena y el Masters 1000 de París.

Asusta. El nivel de Carlos Alcaraz asusta. https://t.co/VvUeqX98YY — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) November 18, 2026

Después de barrer a Tiafoe en el primer partido con un doble 6-2, el tenista murciano de 23 años dominó a Medvedev, campeón de este Torneo de Maestros en 2020, también sin grandes complicaciones.

Quebró dos veces el saque del ruso en el primer set, que solventó en 39 minutos, y abrió la segunda manga ya con un nuevo break, que le permitió llevar la iniciativa hasta su victoria, sellada en una hora y once minutos.

Alcaraz, que llegó al partido con su rodilla derecha vendada, solicitó la entrada del kinesiólogo en el inicio del segundo set para un masaje, antes de que le fuera vendado su muslo izquierdo.

Datos: Sofascore

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