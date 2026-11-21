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Carlos Alcaraz remonta a Ben Shelton en semifinales del Masters ATP de Turín y avanza a la final tras 13 triunfos seguidos.

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Irreconocible al principio, implacable en el desenlace: el número tres del mundo Carlos Alcaraz sufrió pero remontó al estadounidense Ben Shelton (4º) por 3-6, 6-3 Y 7-6 (7/1), este sábado en las semifinales del Masters ATP de Turín.

El español, de 23 años, encadenó su decimotercera victoria consecutiva a pesar de sufrir problemas musculares en un muslo. Se enfrentará en la final, el domingo, al alemán Alexander Zverev, número uno del mundo, o al ruso Daniil Medvedev (5º), que se medían más tarde.

Pese a un inicio de semifinal completamente desastroso, Alcaraz se aseguró su pase para su segunda final consecutiva del Masters ATP, después de la que perdió el año pasado ante el italiano Jannik Sinner.

Por primera vez en la semana, hasta ahora impecable, Carlitos sufrió, quizás lastrado por las molestias en el muslo izquierdo que sufre desde el miércoles.

Después de haber cedido solo quince juegos en tres partidos de la fase de grupos, sin perder ni una sola vez su servicio, perdió su primer juego de saque.

COOKIN' ‍ Sit back, relax and enjoy this special Alcaraz lob. #NittoATPFinals | @carlosalcaraz https://t.co/Mbu8bXsWNW — ATP Tour (@atptour) November 21, 2026

"He estado fuerte mentalmente para aguantar lo que me estaba viniendo, para aguantar las malas sensaciones. Poco a poco he dado pasos hacia adelante, al acabar he jugado un grandísimo tenis", dijo Alcaraz.

A pesar de un primer set con dudas, el español sigue a un nivel espectacular desde su regreso de la lesión de muñeca que lo mantuvo alejado del circuito durante cuatro meses.

Fue frenado en los cuartos de final del US Open por el propio Shelton en el súper tie-break, pero después ganó tres de los cuatro torneos que disputó (Tokio, Viena y París).

El domingo tendrá otra oportunidad de ganar sus primeras "Finals", el torneo que su ilustre compatriota Rafael Nadal nunca logró conquistar.

Datos: Sofascore

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