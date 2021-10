Aldo Dávila acciona contra el ministro de Gobernación por "asalto" al Congreso

Dávila presentó una denuncia contra el Ministro de Gobernación a quien acusa de inacción durante la quema del Congreso el pasado martes 19 de octubre.

Según el diputado Aldo Dávila, el ministro cometió los delitos de incumplimiento de deberes y denegación de auxilio, luego que varios diputados, incluyéndolo, y trabajadores del Congreso quedaron atrapados por veteranos militares que realizaron destrozos en el Palacio Legislativo.

La denuncia incluye al director y subdirector de la Policía Nacional Civil (PNC), Héctor Hernández y Neri Benito, respectivamente.

"Tenemos evidencia que se realizaron varias llamadas desde el Congreso (cuando ocurrían los incidentes) pero los agentes no llegaron hasta horas después. El personal del Congreso fue secuestrado. Habían mujeres, personas de la tercera edad y con discapacidad. Tal vez como su señora esposa no estaba adentro, no actuó rápido", señaló.

Además, indicó que los mismos agentes de la PNC no contaban con los elementos suficientes para resguardar su vida. "No tenían bastones. Los agentes de la PNC también fueron víctimas, porque solo uno de cada ocho agentes tiene bastones", condenó.