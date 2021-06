Aldo Dávila acude a Tribunales por antejuicio en su contra

El diputado Aldo Dávila está acusado de agredir a un agente de la PNC durante una manifestación frente al Congreso.

El diputado de la bancada Winaq, Aldo Dávila, acudió este jueves a la Torre de Tribunales como parte del proceso de antejuicio en su contra. Sin embargo, la audiencia no se efectuó en la sala cuarta de apelaciones.

La suspensión fue porque expediente no está en poder de la sala, debido a que Dávila presentó un amparo y el documento original está en la Corte de Constitucionalidad (CC).

"Ha sido suspendida la audiencia, debido a que no se contaba con el expediente. Sin el documento original no se puede conocer el proceso", señaló el parlamentario al salir de la sede del Organismo Judicial, frente a un grupo de simpatizantes.

El antejuicio contra Aldo Dávila

La solicitud de antejuicio contra Dávila fue presentada en abril y en mayo, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le dio trámite y asignó a un juez pesquisidor.

El caso es por supuestas agresiones a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC), durante una manifestación del 3 de septiembre de 2020.

En esa ocasión, los agentes de la PNC dialogaban con un grupo de manifestantes y Dávila se acercó a verificar qué sucedía. En ese momento, uno de los policías le impidió el paso, a lo que el congresista le gritó: "Usted no me va a poner la mano allí señor, cuidadito conmigo que yo soy diputado y no me va a faltar el respeto, gato abusivo, patán". Dávila empujó al agente de PNC y lo señaló de agredirlo primero.

#CongresoGT El diputado @aldodavila_gt empuja a un agente de @PNCdeGuatemala, al que señala de agredirlo. @soy_502 pic.twitter.com/Ot9YvYZhcl — José Miguel Castañeda (@JoseCSoy502) September 3, 2020

El parlamentario espera que se le otorgue el amparo para detener la solicitud de antejuicio e insiste en que esto es un ataque político por la fiscalización que efectúa en el Congreso.