Aldo Dávila critica a diputados que se vacunaron en la Fase 1

Soy502 reveló que siete diputados ya recibieron la vacuna contra el Covid-19 en la Fase 1 por ser médicos, psicólogos o dentistas, pese a que no ejercen.

EN CONTEXTO: Los siete diputados que ya se vacunaron en la Fase 1

El diputado Aldo Dávila criticó que siete diputados se vacunaron contra el Covid-19 durante la primera fase. A criterio del legislador, las vacunas de la primera fase deben ser exclusivamente para el personal de Salud que atienden personas y no para quienes no ejercen como médicos.

"Tenemos que dar el ejemplo nosotros, como diputados, y permitir que se vacunen las personas de primera línea", indicó el legislador de la bancada Winaq

"Si no están ejerciendo, no tiene ningún sentido que los inmunicen. Si no atienden personas en su calidad de doctores, hicieron muy mal", agregó Dávila en declaraciones a Soy502.

En el Plan Nacional de Vacunación no hay una fase específica para los diputados, por lo que Dávila añade que tendrían que recibir la vacuna en la fase que les corresponda por su edad o si tienen alguna enfermedad que los ponga en riesgo.

Diputados vacunados

Este miércoles, Soy502 reveló que siete diputados fueron vacunados dentro de la primera fase bajo el argumento de que son médicos, psicólogos o dentistas, a pesar de que no están ejerciendo sus profesiones.

Hasta el 3 de mayo, estos diputados ya habían sido vacunados: María Castellanos, de Vamos; Víctor Guerra y Félix Palencia, de la Unidad Nacional la Esperanza (UNE); la primera vicepresidenta del Congreso Sofía Hernández, psicóloga de profesión, y sus hijos Erick Martínez y Karla Martínez (médicos ambos), de la Unión del Cambio Nacional (UCN), y Lucrecia Hernández Mack, de Movimiento Semilla.

La única diputada que atendió una llamada de Soy502 acerca de este tema fue Lucrecia Hernández Mack, quien a mediados de abril consideraba que no debía vacunarse porque no estaba atendiendo pacientes. Sin embargo, cambió de parecer en pocos días y se presentó a centro de vacunación ya que consideró que estaba en riesgo por fiscalizar áreas de Salud por el tema de la pandemia.