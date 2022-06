Diputado Aldo Dávila denuncia amenazas por parte de la presidenta del Congreso

El diputado Aldo Dávila denunció intimidaciones por parte de la presidenta del Congreso, Shirley Rivera.

El diputado independiente Aldo Dávila reveló que la presidenta del Congreso, Shirley Rivera, lo llamó para amenazarlo por la labor fiscalizadora que realiza.

Según el congresista, la llamada la recibió de un número que no tenía registrado en su celular, y cuando respondió la diputada oficialista se presentó e inmediatamente comenzó a amenazarlo.

"No le voy a permitir que me esté denigrando...", indicó Rivera. "En ese momento opté por cortar la llamada porque yo no voy a permitir que nadie me insulte o trate de intimidarme", detalló Dávila a Soy502.

Luego, el congresista optó por escribirle un mensaje de texto y ella sólo respondió: "Pero bueno, yo solo quería hablar".

Dávila comentó que la forma amenazante en la que Rivera le habló y tomando en cuenta que en el pleno nunca le dan la palabra, no puede considerar la llamada de la presidenta del Congreso, de otra forma más que como una amenaza o intimidación y "hago responsable a Shirley Rivera de cualquier cosa que pueda pasarme", manifestó.

También indicó que no acudirá al Ministerio Público (MP) porque la denuncia "no procederá, porque ella es aliada de la alianza criminal junto con la actual Fiscal General Consuelo Porras", pero no descartó acudir a instancias internacionales para informar sobre lo sucedido.

He sido amenazado por Shirley Rivera Presidenta de Congreso. pic.twitter.com/erIiaPhHt5 — Aldo Dávila (@aldodavila_gt) June 27, 2022

Soy502 buscó una reacción por parte de Rivera, pero la presidenta del Congreso no respondió las llamadas a los dos números celulares a los que se le llamó.

Mientras que el departamento de Comunicación del Legislativo se limitó a indicar: "Al momento no hay alguna postura sobre el tema, saludos".