Aldo Dávila dice que Allan Rodríguez no le ha dado ni computadora

El diputado Aldo Dávila agradeció las muestras de apoyo y de cariño de la población y aseguró que Allan Rodríguez no lo ha dotado ni de computadora.

Dávila se volvió tendencia luego de haber hecho una transmisión en vivo de la sesión plenaria en la que se rechazó el Estado de Calamidad emitido por el presidente Alejandro Giammattei. En ella denunció la presunta compra de votos por parte del presidente del Congreso, Allan Rodríguez.

Luego de ello, el diputado agradeció a la población por las muestras de cariño recibidas y denunció que no pide la palabra en el hemiciclo, porque "no se la dan" y la forma que encontró para pronunciarse fueron sus transmisiones en vivo.

"Muchas veces me han preguntado: ¿Por qué no pide la palabra? Pero el presidente del Congreso me ha discriminado y me ha negado la palabra, al grado que el día de hoy sigo sin computadoras para poder trabajar. Mi equipo trae sus propias computadoras de su casa para trabajar", denunció.

Además, reconoció que "tiene miedo" porque le han anunciado que los quieren "matar civilmente", pero no puede presentar la denuncia porque no tiene cómo probarlo.

"Ya intentaron matarme físicamente y no lo lograron. Intentan frenarme con seis procedimientos legales espurios, incluyendo uno de Rodríguez, y decían ayer, hay que matarlo civilmente y es posiblemente inventándome alguna cosa... pero mi trabajo ha sido más que público, he trabajado en sociedad civil, no tengo ni casa propia", manifestó.