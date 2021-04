Aldo Dávila responde al ministro de Gobernación por incidente en zona 1

El diputado Aldo Dávila dice temer por su vida luego del ataque armado en su contra. Sin embargo, el ministro de Gobernación, Gendri Reyes asegura que no hubo ataque y que se trató de un intento de robo.

El diputado, Aldo Dávila le respondió al ministro de Gobernación, Gendri Reyes, luego de que el funcionario pusera en duda la versión de Dávila acerca del hecho de violencia que sufrió el diputado la tarde de este lunes en la zona 1 capitalina.

Las investigaciones preliminares apuntan a que los hombres que rodearon y golpearon las ventanas del vehículo en el que viajaba el parlamentario no estaban armados. "Ataque armado no hubo", enfatizó Reyes durante una citación de la Comisión de Derechos Humanos.

"No sé si Gendri Reyes se encuentra al servicio del crimen organizado, pero pareciera que sí. Si él ya tenía conocimiento que ahí habían constantes robos y asaltos ¿por qué no hay más policías? Por ejemplo ¿Por qué no atender a la sociedad civil y a la ciudadanía que pasa ahí a diario?", aseguró el legislador en un video publicado en sus páginas en redes sociales este martes.

Dávila acusó al ministro de preocuparse por el hombre que resultó herido y no por los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que repelieron el asalto. El parlamentario también insistió en que los hombres que rodearon el vehículo sí estaban armados, contrario a lo expuesto por Reyes.

"Veo hoy cómo se preocupa muchísimo por el estado de salud de uno de los delincuentes que uno de mis custodios atacó cuando vimos las armas de fuego y él todavía se atreve a decir que desconoce que habían armas de fuego", añadió.

El legislador agregó que los agentes de la PNC le fueron asignados a él como medida de protección, luego de que se efectuó un análisis de riesgo.