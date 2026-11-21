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Entre fuegos artificiales y actividades para grandes y chicos, se inauguró el Festival Navideño de la Ciudad 2026.

Este viernes 20 de noviembre, la Plaza de la Constitución y la Sexta Avenida de la zona 1 de la ciudad se lleno de alegría y color por la inauguración del Festival Navideño de la Ciudad 2026.

Centenares de visitantes arribaron al Centro Histórico para compartir en familia y amigos el muy esperado festival, el cual marca en inicio de las fiestas de fin de año.

Entre música y actividades propias de la época, grandes y pequeños disfrutaron de comida, música, exhibiciones y las atracciones tradicionales de este espectáculo navideño.

La Plaza de la Constitución se vestirá de los colores de la época. (Foto: Wilder López/Soy502)

Durante esta primer noche, la Banda FM de Zacapa celebró sus 48 años de trayectoria musical y abrió el festival con su show.

Cabe recordar que esta festividad estará disponible para todo público hasta el 20 de diciembre y estará abierto desde las 10:00 horas hasta las 22:00 horas.

Visitantes disfrutan de la música de FM Zacapa. (Foto: Wilder López/ Soy502)

Durante estas celebraciones se contará con diversas actividades como el El tradicional Mapping Navideño, el cual iluminará la Catedral del 17 al 20 de diciembre, con funciones a las 19:00, 20:00 y 21:00 horas.

Otra de las actividades más esperadas es el desfile de Bandas, la cual se realizará el domingo 13 de diciembre, desde el Parque Jocotenango hasta la Municipalidad, con más de 50 bandas participantes.

Cientos de visitantes se encuentran celebrando las actividades navideñas. (Foto: Wilder López/Soy502)