Alejandra Espinoza denuncia negligencia médica

La reina de belleza fue hospitalizada luego que sufrió una parálisis en su rostro y recibió un mal tratamiento médico.

La conductora de televisión, Alejandra Espinoza rompió el silencio e hizo fuertes acusaciones sobre el médico que la atendió cuando fue hospitalizada y le habían detectado un accidente cerebral.

Fue a través del podcast que realiza junto con su hermana que contó detalle a detalle los tormentosos momentos que pasó en el nosocomio.

Según las declaraciones de Espinoza, el neurólogo que la trató la medicó con fármacos muy fuertes, además de darle un diagnóstico incorrecto al decirle que todo parecía indicar que sufría de esclerosis múltiple, cuando no lo era.

"La realidad fue que yo me topé con un mal médico. Yo voy a emergencia, me hacen todos los exámenes y el médico con el que yo me topo fue un muy mal neurólogo porque me empezó a medicar como si a mí me hubiese dado un ataque de epilepsia. Ese medicamento era muy fuerte, además de todos los sustos que me hizo pasar", lamentó.

Difíciles momentos

Pese a que estuvo varios días internada en el centro asistencial no le lograban detectar el motivo por el que estaba perdiendo la visión en un ojo y cuando sufrió una parálisis en la mitad de su rostro.

"Él ya llega y me empieza a decir: '¿En tu familia hay una persona que tenga esclerosis múltiple'. Y yo: 'No'. 'Es que yo creo que por ahí va la cosa', me dice. ¿Tú sabes lo que me pasó por la cabeza en ese momento? Lo que yo viví esos días en el hospital fue bien fuerte porque nadie sabía decirme nada", agregó.

"Llegaban mis exámenes y era como que todo está bien, pero el doctor decía: 'Es que yo creo que por aquí va la cosa. Cada cosa que él me decía por aquí va nada era positivo, todo era como que supernegativo", continúo relatando.

¿Qué ha pasado con su salud?

La también reina de belleza finalizó su historia agradeciendo que en el camino pudo encontrar a otro neurólogo, quien pudo darle un diagnóstico más certero y correcto, en donde le detectaron un nódulo en la tiroides.

Hace unos días fue dada de alta y ya se encuentra en su hogar recuperándose junto con su pequeño hijo, Matteo, y su esposo.