Presidente Giammattei: "Que investiguen todo lo que quieran"

El mandatario asegura que tiene tranquila la mente y se ha puesto a disposición del Ministerio Público.

EN CONTEXTO: Giammattei estaría involucrado en tres casos de corrupción, dice Sandoval

El presidente Alejandro Giammattei fue cuestionado por una investigación en su contra, la cual habría sido revelada por el extitular de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval.

Según el mandatario mientras más investigaciones se hagan se aclararán las cosas, por lo que el se ha puesto a disposición de las autoridades correspondientes.

"Que investiguen todo lo que quieran, la verdad es que mientras más investigación hagan se aclararán las cosas. Por mi, tranquila mi mente, me he puesto a la disposición, ahí está, consta en los canales del mismo Ministerio Público que yo me apersoné como ciudadano y les dije si tienen alguna pregunta que hacerme, háganmela", aseguró el mandatario.

La investigación

Recientemente se conoció que el presidente Giammattei sería investigado por acusaciones de recibir sobornos por parte de ciudadanos rusos para obtener acceso a la renta de un espacio dentro de la Portuaria Santo Tomás de Castilla.