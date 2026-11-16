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Alemania arrolló a Países Bajos por 5-0, este lunes en Berlín, con un doblete de Florian Wirtz, y se clasificó para los cuartos de final de la Liga de Naciones.

La selección de Alemania firmó una contundente victoria de 5-0 sobre Países Bajos y aseguró su clasificación a los cuartos de final de la Liga de Naciones, después de mostrar su mejor versión bajo la dirección de Jürgen Klopp.

El conjunto alemán resolvió el encuentro en el segundo tiempo, luego de una primera mitad más equilibrada, en la que ambos equipos encontraron espacios para generar peligro.

Alemania abrió el marcador al minuto 41, cuando Derry Scherhant recibió un pase de Joshua Kimmich, se quitó la marca de Denzel Dumfries con un recorte y definió dentro del área con un remate al segundo poste.

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Países Bajos tuvo oportunidades para reaccionar al inicio del complemento, con llegadas de Dumfries y Cody Gakpo, pero no logró concretarlas. Alemania aprovechó ese momento para sentenciar el partido.

Al 60, Florian Wirtz amplió la ventaja con un remate desde la media luna, luego de recuperar el balón ante Dumfries. Cinco minutos después, Nico Schlotterbeck marcó el tercero de cabeza, tras un tiro libre ejecutado por Brajan Gruda desde la izquierda.

GOLEADA DE ALEMANIA A PAÍSES BAJOS EN BERLÍN Los dirigidos por Klopp vencieron 5-0 al combinado de Xavi Hernández en la fecha 6 del Grupo 2 de la Liga A de la #NationsLeague ⚽ Scherhant, doblete de Wirtz, Scholotterbeck y Gruda ✔️ Ambas Selecciones están en cuartos https://t.co/b3rBbAh3Iv — SportsCenter (@SC_ESPN) November 16, 2026

La goleada continuó al 71, cuando Wirtz firmó su doblete con una volea dentro del área, luego de una buena combinación colectiva y un centro de Gruda.

Finalmente, al minuto 77, el propio Gruda coronó su destacada actuación con el quinto tanto, que selló el contundente triunfo alemán y el boleto a la siguiente ronda como líderes del grupo A2. Los neerlandeses avanzaron como sublíderes.

Datos: Sofascore

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*Con información de agencias