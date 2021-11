"Pronto todos estarán vacunados, curados o muertos", dice el ministro alemán de Salud

Alemania sufre su peor aumento de infecciones por Covid-19, uno que dejará a todos "vacunados, curados o muertos" para el invierno, predijo su ministro de Salud, Jens Spahn.

OTRAS NOTICIAS: Alemania se prepara para un nuevo confinamiento por Covid

Los estadounidenses recibieron la advertencia de no viajar a Alemania y Dinamarca, informa The Washington Post sobre el aviso de los Centros para el Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC). El Departamento de Estado de EE. UU. emitió el lunes sus advertencias de viaje de nivel 4, el más alto, con una observación para "no viajar" a Alemania y su vecino europeo Dinamarca, sobre "un nivel muy alto de Covid-19".

Mientras que la canciller Angela Merkel externó: “Estamos en una situación muy dramática”; esto, para referirse sobre el aumento del 50% de los casos activos en la última semana y la ocupación hospitalaria está al límite.

Spahn emitió una advertencia sombría en medio del aumento de las infecciones por Covid-19, ya que varios países europeos imponen restricciones. El ministro Spahn dijo a los estadounidenses que no viajen a Alemania, ya que el país sufre su peor aumento de casos de Covid-19, uno que dejará a todos "vacunados, curados o muertos" para el invierno.

Los carteles informan a los huéspedes de un restaurante que el acceso solo está permitido a las personas vacunadas, negativas en las pruebas o que se hayan recuperado del Covid-19 en Múnich. (Foto: AFP)

"Es cierto. Con la variante Delta, altamente contagiosa, esto es muy, muy probable, y es por eso que recomendamos la vacunación con tanta urgencia”, dijo Spahn.

Las cifras oficiales del lunes mostraron más de 30,000 nuevos casos confirmados en Alemania durante las últimas 24 horas, un aumento de alrededor del 50% en comparación con hace una semana.

Se espera que el país esta semana supere las 100,000 muertes relacionadas con el coronavirus desde el inicio de la pandemia hace casi dos años. Los hospitales advierten que las capacidades de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) están casi agotadas, y algunos pacientes deben ser trasladados a clínicas en otras partes de Alemania. Alrededor del 68% de la población está totalmente pinchada.

Las camas de cuidados intensivos están llenándose rápidamente, y las regiones más afectadas de Alemania han ordenado nuevos cierres, incluido el cierre de los mercados navideños.

Las restricciones también se reflejan en la vecina Austria, que cerró tiendas, restaurantes y mercados festivos el lunes, las medidas más drásticas observadas en Europa occidental en meses. A sus 8.9 millones de personas se les permite salir de casa solo para ir al trabajo, comprar lo esencial o hacer ejercicio.