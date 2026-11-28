Personal de tránsito regula la circulación en Explanada 5 por un evento musical este sábado 28 de noviembre.
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Este sábado se implementa un ordenamiento y regulación vial en los alrededores de Explanada 5, debido a un evento de convivio navideño.
Amilcar Montejo, director de Comunición de Emetra informó que personal de tránsito brinda apoyo y dirige la circulación para facilitar el paso de los vehículos en el sector.
La actividad contará con presentaciones de grupos musicales y se espera complicación del transito por el área durante la próximas horas.
"Mantenga distancia, reduzca velocidad, use luces", agregó.