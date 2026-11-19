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Delincuentes usan códigos de verificación para tomar el control de cuentas bancarias y desviar extrafinanciamientos.

Una nueva modalidad de fraude financiero utiliza los extrafinanciamientos de tarjetas de crédito para desviar dinero a cuentas de terceros, mientras los usuarios quedan responsables de pagar el capital y los intereses de un préstamo que no recibieron.

Durante una reunión en el Congreso, Carlos Godoy, jefe de Protección de Servicios Financieros de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (DIACO), explicó que los delincuentes contactan a las víctimas haciéndose pasar por representantes de entidades bancarias.

Godoy indico que los estafadores, para generar confianza, utilizan información personal de la víctima como nombres y números de Documento Personal de Identificación (DPI).

Los montos defraudados en casos con tarjetas de crédito se acercan a Q18 millones, según el diputado Ronald Portillo. (Imagen: Soy502)

El engaño continúa cuando les indican que deben actualizar sus datos o reactivar sus cuentas y les solicitan un código de verificación enviado por una aplicación de mensajería instantánea.

Al proporcionarlo, los delincuentes pueden tomar el control de la aplicación y acceder a información que les permite realizar operaciones fraudulentas.

Godoy explicó que, en estos casos, el usuario puede tener un extrafinanciamiento depositado en su cuenta, pero los delincuentes realizan una transferencia hacia otra cuenta, incluso a otro país, sin que la víctima tenga control efectivo del dinero.

Pago de deudas

El diputado Ronald Portillo, presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor y el Usuario, señaló que han recibido denuncias de personas a quienes les acreditan extrafinanciamientos que después son trasladados a otras cuentas.

Explicó que el problema es que los afectados terminan con la obligación de pagar el capital y los intereses, pese a que no recibieron ni utilizaron esos recursos.

Portillo indicó que los casos de estafa con tarjetas de crédito es inferior al 15% y que los montos de defraudación se acercan a los Q18 millones.

Desde el Congreso buscan fortalecer las políticas de los emisores de tarjetas crédito con una iniciativa de protección de datos personales. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

Por su parte, Ariel Méndez, representante de la Superintendencia de Bancos (SIB), explicó que la normativa financiera ya establece obligaciones para las entidades bancarias en temas de administración de riesgos y políticas de crédito.

Sin embargo, advirtió que las redes de ciberdelincuentes operan mediante estructuras cada vez más sofisticadas y representan un desafío para los sistemas de seguridad.

Protección de datos

Por ahora, desde la comisión en el Congreso se acordó dialogar con los emisores de tarjetas de crédito para fortalecer sus políticas de seguridad y promover la educación financiera entre los usuarios.

También se planteó analizar la creación de una ley de protección de datos personales, para reforzar las garantías para los ciudadanos frente al uso indebido de su información.

Las autoridades recomendaron mantener precaución ante llamadas o mensajes que soliciten códigos de verificación, contraseñas o información bancaria, en especial, cuando la información se solicita como procesos de actualización de datos.