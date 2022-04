Alertan de supuestos fiscales que hacen investigaciones en negocios de zona 16

Usuarios de redes reportan a tres hombres que se hacen pasar por fiscales del Ministerio Público y aseguran estar verificando el funcionamiento de las cámaras de seguridad de varios negocios.

En las redes sociales, usuarios describen a tres sujetos que dicen ser agentes del Ministerio Público (MP) y que han levantado sospechas. Estos supuestos fiscales fueron captados en video con una cámara de seguridad, en las imágenes se observa que uno de ellos porta un gafete del MP.

Los hombres recorrieron la primera calle de la colonia Lourdes, en la zona 16 capitalina, y argumentaron que estaban "verificando" las cámaras de varios negocios, diciendo que realizaban una investigación.

Los denunciantes acudieron a una subestación de PNC y les dijeron que no son fiscales, pero que no se puede hacer nada porque no han cometido ningún delito, por ello los usuarios se muestran molestos, ya que no les ofrecen una solución concreta.

En uno de los negocios pudieron tomarles video cuando fingían ser fiscales. (Foto: Facebook)

Llamó la atención que el gafete solo tenía el logotipo del MP, pero no el nombre de su portador y tampoco iban acompañados de la Policía Nacional Civil, ni contaban con un documento que les permitiera realizar la supuesta investigación.

"Esos son posibles ladrones, fui a la subestación de Santa Rosita y me indicaron que esos no son agentes del MP, que son posibles ladrones, pero que ellos no pueden hacer nada, pues no se ha cometido un delito (o sea que hasta que nos roben se puede denunciar)", externó uno de los denunciantes.