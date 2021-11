Alessandra Rosaldo: "He pensado que me voy a morir, no he estado bien"

La actriz confesó en una entrevista en línea que padece una enfermedad que la llevó a sentirse al borde de la muerte.

Alessandra Rosaldo confesó en el programa en Youtube "Pinky Promise" de Karla Díaz, integrante de la banda de pop JNS que pensó en la muerte derivado de problemas de salud fuertes que sufrió.

Aunque no reveló cuál era su padecimiento afirmó que tuvo "síntomas físicos que nunca antes había vivido y la llevaron a tener mucho miedo".

Incluso al contarlo comenzó a llorar, esto alarmó a los fanáticos que escucharon su historia.

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo. (Foto: Instagram)

"Nunca he dicho abiertamente que el último año de mi vida para mí ha sido muy fuerte porque he vivido por primera vez malestares y síntomas físicos que nunca antes había vivido, y he estado muy asustada y he pensado que me voy a morir, no he estado bien, pero ya estoy mejor”.

“Todos estos primeros meses del 2021, híjole… susto, tras susto, tras susto, entonces ha sido muy fuerte, pero estoy bien. Es que, bendito Dios siempre he gozado de salud perfecta y siempre me he sentido muy bien y cuando de repente te empiezas a sentir mal, muy mal pues te asustas”, agregó.



"Es horrible, estoy bien pero estoy checándome y ya estoy con mis doctores. Creo que en mi caso es un revoltijo de cosas, es físico, absolutamente físico, pero también es emocional, también es la etapa de la vida en la que estoy, el proceso hormonal por mi edad, obviamente. Estoy consciente de que es un proceso”, dijo.

“Afortunadamente no tengo nada grave pero sí he vivido meses muy fuertes de eso, de preocupación, sobre todo, de angustia y de mucha preocupación y también ya de hartazgo. Es una cosa muy rara porque pasas del: ‘Esto no lo había sentido nunca antes’, a la preocupación, al susto, a acostumbrarte a vivir así y luego al: ‘¿Otra vez?’. Ya estoy tan acostumbrada que, a esta sensación, a sentir todas estas cosas que ya no me asusto, pero ya estoy harta”.

MIRA EL VIDEO: