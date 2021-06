Alexa Parra reveló detalles del abuso sexual que sufrió por parte de su padre Héctor Parra

Alexa Parra brindó una conferencia de prensa acompañada de su madre Ginny Hoffman donde reveló algunos detalles de la denuncia que hizo a su padre Héctor Parra por presunto abuso sexual. ¡Voy a luchar porque es mi verdad! dijo a los medios.

En contexto: Arrestan al actor Héctor Parra por abuso sexual contra su hija

Alexa Parra brindó una conferencia de prensa acompañada de su madre Ginny Hoffman, donde reveló algunos detalles de la denuncia que hizo en contra de su padre, Héctor Parra, por presunto abuso sexual. ¡Voy a luchar porque es mi verdad! dijo a los medios.

En contexto: Arrestan al actor Héctor Parra por abuso sexual contra su hija

La adolescente de 18 años explicó con lágrimas en los ojos los atroces momentos que vivió junto a su padre, hasta donde le permitió su abogado Sergio Mayer. El caso aún sigue en investigación, por ello no adelantaron más de lo que se podía. El programa Ventaneando publicó un video con las declaraciones de la reunión.

"Primero que nada les agradezco con todo mi corazón que estén aquí y me dejen darles mi parte porque ya hablé y no me voy a callar, yo voy a luchar porque es mi verdad, no estoy luchando por la verdad de mi hermana que amo con todo mi corazón porque es mi hermana, estoy luchando por mi verdad y la voy a demostrar", dijo la joven ante las cámaras.

(Foto: Instagram)

"... Esto empezó desde que yo tenía 6 años hasta los 14 que yo dejé de verlo... entiendo que hasta no tener todas las versiones y al no tener los documentos, es algo que no puedo compartir, todos opinan y de verdad lo entiendo, son muchas cosas que entiendo que no puedo dar los detalles", aclaró.

"Me sentía incómoda pero al mismo tiempo no entendía por qué... ¡es mi papá!, ¡cómo te esperas que tu papá te haga un daño así!, yo no sabía que hacer, estaba confundida pero al mismo tiempo decía... es mi papá", continuó.

Una de las periodistas le preguntó si alguna vez Héctor la había amenazado para que ella bloqueara estas agresiones y de qué manera habían sido estas amenazas.

En ese instante Alexa no aguantó y con lágrimas en los ojos respondió:

"Lo que hacía era ponerme en contra de todos, yo no le tenía confianza a nadie gracias a él porque él me criticaba físicamente y me hacía ver como: 'eres lo peor que existe y solo yo te quiero', era mucha confusión, cuando yo ya comencé a darme cuenta de todo le comencé a quitar la mano... ¿puedo decir eso?", preguntó a los abogados que llevan su caso.

"Él me decía que podía hacer lo que él quería porque era mi papá", concluyó con mucho dolor.

Acerca de cómo se animó a poner un ¡ya basta! al abuso dijo:

"Estaba harta de ver cómo salía en televisión diciendo que era inocente y también saber que alguien que hace tanto daño está en la calle, me cansé y aproveché de que cumplí 18 años y lo hice", explicó.

Héctor parra junto a Daniela, su otra hija, quien asegura que él es inocente. (Foto: Ventaneando)

La joven también dijo que lleva 10 meses en este desgastante proceso en el que tiene que recordar una y otra vez su situación frente a las autoridades:

"No me cabe en la cabeza que alguien piense que me voy a levantar un día y voy a decir: 'ay, estoy aburrida, se me ocurre que voy a decir esto'... soy yo quien tiene que ir a psicólogos, a peritos, a psiquiatras a dar pruebas, a estar más de 12 horas en el Ministerio Público y estar hablando ¿cuál es la necesidad de hacer eso a mi propio padre?".

Acerca de la opinión de Daniela, su hermana, quien dice que todo esto es un circo dijo: "También respeto su historia y su verdad, yo tengo la mía y le pediría que la respete".

"El hecho de que esté detenido no quiere decir que sea culpable", dijo Sergio Mayer en un entrevista con Ventaneando, también aclaró que la joven era una supuesta víctima hasta que se demostrara lo contrario.

Héctor había dado declaraciones a varios medios de espectáculos unos meses atrás junto a su otra hija Daniela, donde decía que Alexa estaba mal de la cabeza.

"Yo no voy a hacer acusaciones a nadie, solamente quiero que se haga justicia", dijo Mayer.