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El alemán Alexander Zverev consiguió su clasificación a las semifinales del Masters ATP de Turín, Italia, luego de vencer este martes al estadounidense Ben Shelton por 6-2 y 7-6 (7/4), en la segunda jornada de la fase de grupos.

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El número uno del mundo consiguió su segunda victoria consecutiva en el torneo y aseguró terminar entre los dos primeros del grupo John McEnroe, con lo que selló anticipadamente su boleto a la siguiente ronda.

Zverev dominó el primer set en apenas 39 minutos, después de quebrar en dos ocasiones el servicio de su rival.

El match point de Alexander Zverev ante Ben Shelton fue espectacular. — Récord de 7-0 vs. el estadounidense. — Récord de 49-1 vs. tenistas zurdos en los últimos 50 partidos. EN MODO N°1 DEL MUNDO https://t.co/bOFlZlpgCo — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) November 17, 2026

En la segunda manga encontró mayor resistencia de Shelton, quien logró llevar el encuentro hasta el desempate, pero el alemán terminó imponiendo su experiencia para cerrar el partido en dos sets.

Con este resultado, Zverev extendió a siete partidos su dominio sobre Shelton, a quien ha vencido en todas sus confrontaciones.

Así quedó el Grupo John McEnroe tras la segunda fecha de las ATP Finals: 1. Alexander Zverev | 2-0 | Sets: 4-0 | Games: 25-16 (Clasificado) ✅ 2. Ben Shelton | 1-1 | Sets: 2-3 | Games: 23-24 3. Arthur Fils | 1-1 | Sets: 3-3 | Games: 27-25 4. Rafael Jódar | 0-2 | Sets: 1-4 | Games: 18-28 — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) November 17, 2026

El alemán, de 29 años, buscará cerrar la fase de grupos con otra victoria el jueves, cuando se enfrente al francés Arthur Fils. Por su parte, Shelton jugará contra el español Rafael Jódar, quien acumula dos derrotas en el torneo.

Zverev, campeón del Masters en 2018 y 2021, continúa en busca de su tercer título en el certamen que reúne a los ocho mejores tenistas de la temporada.

*Con información de AFP