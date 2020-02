Acoso sexual: Alfredo Adame hace fuertes revelaciones

Alfredo Adame es considerado uno de los actores más atractivos de la televisión mexicana, pero en su juventud esto llegó a traerle problemas, pues en más de una ocasión estuvo a punto de ser víctima de abusos sexuales; afortunadamente, cuenta, siempre pudo defenderse.

El primer incidente ocurrió en la secundaria, cuando el director de la escuela en la que estudiaba le "agarró el miembro viril" contó en entrevista con TV Notas.

"Ese día me sentía mal y me dijeron que fuera a la dirección para descansar, pues ahí tenían un diván como de psicólogo. La secretaria me dijo que me acostara y a los pocos minutos llegó este cuate (el director) y me preguntó: ‘¿Dónde te duele?’, y de la nada me empezó a tocar todo el cuerpo; cuando me di cuenta, ya me había desabrochado el cinturón y me estaba agarrando el miembro viril”, contó el actor.

View this post on Instagram A post shared by Alfredo Adame (@adame8655) on Jan 21, 2020 at 1:21pm PST

Alfredo Adame agregó que gracias a que siempre practicó la natación, tenía un cuerpo musculoso, por lo que golpeó al director y logró escapar de su oficina.

Lamentablemente, contó, a pesar de que fue con su papá a la escuela a denunciar lo ocurrido "a este tipo no le hicieron nada" y expulsaron a Alfredo Adame.

Otras experiencias

En la misma misma entrevista, Alfredo Adame contó que desafortunadamente no fue la única vez que fue víctima de algo así, pues cuando era menor también dos sacerdotes "se quisieron propasar" con él en un retiro espiritual. Explicó exactamente lo mismo en otra entrevista para Univisión.

Pero me los soné y pude evitarlo. Fueron situaciones que me marcaron, pero que me ayudaron a identificar qué personas son malas y, sobre todo, a saber enfrentar mis problemas de frente, sin miedo”, agregó.

View this post on Instagram A post shared by Alfredo Adame (@adame8655) on Jan 19, 2020 at 7:30am PST

Además Adame explicó que hubo alguien más que lo ha acosado durante años, que es un hombre que pertenece al medio artístico y que pronto dirá su nombre públicamente.

Gustavo Adolfo Infante, reconocido periodista de farándula mexicana al presentar la nota incluso aseveró que Adame está mintiendo.

*Con datos de Tv Notas, De Primera Mano y Univisión

