Alfredo Ajpacajá envía mensaje tras accidente laboral

El ciclista guatemalteco envió un mensaje desde el hospital donde se encuentra en plena recuperación.

Alfredo Ajpacajá utilizó su cuenta de Facebook para enviar un mensaje a los aficionados del ciclismo nacional y contar sobre su estado de salud.

Con un rostro más sereno, el campeón de la Vuelta a Guatemala en 2018, agradeció la preocupación de decenas de personas que desde el martes 11 de enero preguntaban por él.

“Doy gracias a Dios por sus bendiciones y no permitir cosas mayores, un pequeño descuido con una máquina de la carpintería me corto cuatro de los dedos de la mano izquierda, pero gracias a Dios ninguna amputación. Ahora estoy en observación y 48 horas más para una mejor recuperación”, iniciaba su mensaje.

Ajpacajá continúa: “Doy gracias a todos los que me están ayudando en estos momentos, a mi equipo Decorabaños y la familia Cifuentes por todo su apoyo, a federación Guatemalteca de Ciclismo, Comité Olímpico Guatemalteco, toda mi familia, todo el personal médico que me están tratando muy bien y la infinidad de personas que me han animado en estos momentos por mensajes, llamadas publicaciones, no hay forma de agradecer esa muestra de cariño. Primero Dios pronto estaré de regreso a las carreteras nos vemos pronto amigos, gracias por todo”.

En primera instancia, se había manejado de una amputación de al menos tres dedos como consecuencia de un erróneo manejo de una sierra.

Sin embargo, luego se esclareció que el percance fueron cortes en los dedos, pero que no llegó a perder alguno de ellos.