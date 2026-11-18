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Luego de una persecución e intercambio de disparos fueron detenidos dos presuntos asaltantes en la zona 12, uno de ellos tiene antecedentes.

EN CONTEXTO: Capturan a dos presuntos asaltantes tras intercambio de disparos en zona 12

Dos presuntos delincuentes fueron capturados este miércoles por la Policía Nacional Civil (PNC) tras un intercambio de disparos en la calzada Atanasio Tzul y 8a. calle de la zona 12 capitalina.

Se trata de Jonatan "N", alias "Brincón", de 27 años; y Cristopher "N", alias "Chino", de 21, quienes habrían intentado asaltar a automovilistas en ese sector, según indicaron las autoridades.

Las fuerzas de seguridad al notar lo que sucedía, iniciaron una persecución contra estos individuos, mientras se generó un intercambio de disparos en pleno tránsito, pero finalmente fueron detenidos.

Jonatan “N”, alias “Brincón”, y Cristopher “N”, alias “Chino”, son los capturados. (Foto: PNC)

Durante el operativo se les incautó una pistola calibre 9 milimetros con reporte de robo del 27 de septiembre de 2025, en un residencial ubicado en el kilómetro 18.5 de la ruta Interamericana.

Además, se les decomisó tres teléfonos celulares y una motocicleta que presuntamente utilizaban para escapar después de cometer los hechos delictivos.

Una pistola con reporte de robo se les incautó a los detenidos. (Foto: PNC)

Recapturado

Según los registros policiales, alias "Brincón" ya había sido capturado en flagrancia el 28 de abril del presente año, en la calzada San Juan, zona 7, por su presunta participación en asaltos a conductores. Posteriormente, obtuvo su libertad el 7 de agosto, tras enfrentar un proceso por portación ilegal de arma de fuego.

"Estas capturas son resultado de los operativos de seguridad ciudadana que desarrolla la PNC, entre ellos el Plan Semáforo Seguro y los recorridos de vigilancia mediante drones en distintos sectores de la ciudad", dijo la PNC.