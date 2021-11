Alicia Machado habló de los malos tratos que recibió de José Manuel Figueroa

Alicia Machado reveló el traumático momento en el que su ex pareja, el cantante José Manuel Figueroa, la golpeó tan fuerte que la tiró, no conforme con eso se acercó para darle patadas.

Alicia Machado quien aún forma parte de los participantes de "La casa de los famosos", contó los episodios de violencia doméstica que vivió al lado de una de sus parejas y aunque no dio su nombre, dejó muchas señales que daban a entender que se trataba del hijo de Joan Sebastian.

Todo inició cuando las celebridades que aún no han salido de la casa comenzaron a contar su peor experiencia con una pareja. La conversación se dio entre Manelyk y Pablo Montero, fue en ese momento en el que Alicia les dijo que sufrió violencia por parte de un hombre a quien calificó como "machista y misógino".

"Con el que yo salía, que era muy... ¡tu tío!, con el que yo salía, tú lo conoces", dijo Alicia.

"¿Qué tío?", dijo Montero.

"Tu tio, el hijo del gran señor", contestó.

"¿Tú saliste ahí?", le preguntó Pablo.

"Sí pero un mes, tres, cuatro, cinco, seis, veces, hasta que me pegó, me dio un bofetón y me voló tres metros más allá, fue y me cayó a patadas. La única vez que un hombre me ha levantado la mano, creo que no le quedaron ganas de volverlo a hacer, ese cuate es de esos, por eso le pega a las mujeres, por eso es misógino, es de esos cuates, una vez lo vi, de los que salía armado, a mi me pegó, pero ni lo voy a mencionar porque no le voy a dar publicidad y ya está con lo que tiene que pagar", dijo Machado.

"¿Lo metiste a la cárcel?", preguntó Manelyk

"¡Nada, nada!", dijo Alicia.

"Qué el karma se lo lleve al hijo de...", respondió su compañera.

"Pero se la cobraron y se la cobraron bien", respondió Alicia.

Alicia ya había revelado en una entrevista que José Manuel Figueroa hijo de Maribel Guardia y "El poeta del pueblo" la había violentado.