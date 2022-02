Ataque aéreo ruso impacta en almacenamiento de desechos radiactivos en Ucrania

La agencia nuclear dijo que un sitio de almacenamiento de desechos radiactivos cerca de Kiev fue alcanzado por un ataque aéreo ruso.

Un sitio de eliminación de desechos radiactivos cerca de la capital ucraniana de Kiev fue atacado por un bombardeo aéreo ruso. Aunque no es posible evaluar el alcance de la destrucción, se reporta que las instalaciones de almacenamiento no sufrieron daños, dicen las autoridades. Una evaluación preliminar no encontró evidencia de una fuga.

El incidente ocurrió alrededor de la 1:20 a. m. (hora local) del domingo cuando un sitio de eliminación de desechos radiactivos de la Empresa Estatal Especializada "Radón" fue alcanzado por misiles.

“La notificación fue anunciada por teléfono por el personal de Radon, que se encuentra en el refugio”, dijo la Inspección Estatal de Regulación Nuclear (SNRIU) en un comunicado. “Actualmente no es posible evaluar el alcance de la destrucción”.

SNRIU dijo que el sistema automatizado de monitoreo de radiación en el sitio había fallado, pero las mediciones tomadas con dispositivos portátiles en Kiev encontraron que los niveles de radiación eran normales y se cree que no hay amenaza para el público.

A principios de esta semana, las tropas rusas tomaron el control de la planta de energía nuclear de Chernobyl, pero las autoridades dijeron que todas sus instalaciones no sufrieron daños y que el personal continúa trabajando en el sitio. Los informes de un aumento en la radiación fueron el resultado de alteraciones del suelo, no de una fuga.