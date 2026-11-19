Con más de 5 mil metros cuadrados de espacio comercial, se realizó la inauguración oficial de SIMAN Portales, su quinta tienda en la Ciudad de Guatemala.
La nueva tienda ha sido diseñada bajo un concepto arquitectónico moderno, amplio y luminoso que eleva la experiencia de compra. En un solo lugar, los clientes podrán descubrir:
- Moda y calzado: Colecciones actuales y tendencias de temporada para damas, caballeros, jóvenes y niños, con un portafolio amplio de marcas.
- Belleza y perfumería: Un espacio dedicado al cuidado personal, fragancias y cosméticos, con asesoría especializada.
- Hogar y decoración: Propuestas de diseño, muebles y artículos decorativos para renovar cada ambiente del hogar.
- Tecnología y electrónica: Lo último en innovación, dispositivos inteligentes y electrodomésticos.
- Café SIMAN: Una propuesta de experiencia pensada como el complemento ideal para acompañar el recorrido de compras, ofreciendo un espacio para disfrutar de cafés, postres y sabores especiales durante la visita.
Según la marca, su llegada a Centro Comercial Portales responde a estudios de mercado realizados durante los últimos dos años, en los cuales los consumidores manifestaron su interés por contar con una tienda SIMAN más cercana a este sector.
Su ubicación estratégica con conexión directa a la Ruta al Atlántico, sumada al crecimiento poblacional y comercial de la zona norte, convierte a Portales en un punto clave para acercar la propuesta de valor de la marca a nuevos clientes. Asimismo, esta inauguración consolida la alianza estratégica entre SIMAN y Spectrum, integrándose a la oferta del centro comercial y dinamizando la economía local.