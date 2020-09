Alumnos y profesores realizan homenaje en honor a Antonio Bayer

Compañeros y profesores de Antonio Bayer colocaron flores y carteles en memoria del joven, quien falleció tras ser arrastrado por un alfaque en la playa de Monterrico, Santa Rosa.

"Antonio, brille para ti la luz perpetua. Te recordaremos siempre. Tus profesores: Fer, Karla, Cindy, Gaby, Flor, Diana, Lourdes y Rita", "Te vamos a extrañar y te recordaremos... Promo 22", "Antonio, tu luz brillará por siempre en nuestros corazones", se puede leer en carteles colocados en las afueras del Liceo Guatemala.

Bayer era el comandante general de la banda de este colegio. Sus compañeros compartieron un video del homenaje en su honor.

El Liceo Guatemala publicó un "Libro de condolencias", para que quienes lo conocieron puedan dejar un mensaje para Antonio y su familia.

Sus allegados han dejado cientos de mensajes para recordar al joven de 17 años. "Fuiste un joven con una bella sonrisa, que apoyaba a sus compañeros. Ejemplo para los pequeños. Dos padres amorosos y una hermana cariñosa. Antonio dejaste una huella en varias vidas. Familia Canel De Paz".

TE PUEDE INTERESAR:

El emotivo mensaje del padre de Antonio Bayer

"Bayer era de esas clase de personas que el mundo necesita... la clase de persona que irradia luz, la clase de persona que quiere cambiar el mundo para bien. Él era y siempre será un gran hijo, hermano, novio y amigo. Nunca te olvidaremos Antonio, para el Liceo Guatemala siempre serás 'el mejor comandante' y tu huella quedará marcada en todos nuestros corazones"

"Me enseñaste demasiadas cosas... me ayudaste a expandir mi imaginación y a sacarle provecho a mi cerebro, me demostraste que todo se puede, solo hace falta dedicación, ganas y una buena actitud y lo más importante, me enseñaste el verdadero significado de lo que es el amor y la amistad".

NO DEJES DE LEER: