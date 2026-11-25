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El técnico guatemalteco Amarini Villatoro le dejó la mesa servida a Wálter Centeno para complicarle la clasificación a Alajuelense en la liga costarricense.

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Después de vencer 2-1 a los manudos el pasado lunes en el estadio Alejandro Morera Soto, el entrenador de Cartaginés lanzó un mensaje a su colega de San Carlos, quien enfrentará este sábado a los rojinegros.

"Como dijo mi amigo "Paté": 'No pedía milagros, pero se la dejamos servida; ahí le queda'", dijo el cobanero, en referencia a las posibilidades que ahora tiene San Carlos de dejar fuera de las semifinales al equipo de Óscar Ramírez.

Amarini Villatoro: "Ahí se la dejamos servida a mi amigo Paté" https://t.co/9PptcVZ21p — Yashin Quesada (@yashinquesadacr) November 24, 2026

El exentrenador de Xelajú reconoció que uno de los objetivos de su equipo era complicarle el panorama a Alajuelense, que también tiene pendiente disputar la final de la Copa Centroamericana. La derrota obliga a los manudos a buscar su clasificación sin margen de error.

"Queríamos condicionar al rival para lo que viene, porque tiene una visita difícil", explicó Amarini, consciente de que el resultado podría obligar a su próximo rival en la final centroamericana a afrontar el compromiso ante San Carlos con toda su plantilla.

Esto dijo Amarini Villatoro tras el juego de anoche: "Ahora complicamos las cosas porque tal vez la Liga quería rotar para el miércoles (primer partido de la final de Centroamérica), pero tendrá que salir con todo (ante San Carlos). Queríamos condicionar al rival para lo que viene, porque tiene una visita difícil. Como dijo mi amigo Paté: “No pedía milagros, pero se la dejamos servida; ahí le queda”. Ahora tocará ver la sangre de Óscar Ramírez y la de sus jugadores. — Ferlin Fuentes (@ferlin_fuentes) November 24, 2026

Una final de alto nivel

El cuadro brumoso, segundo en la liga costarricense, también se prepara para disputar el título de la Copa Centroamericana frente a Alajuelense (2 y 6 de diciembre) vigente tricampeón del certamen. Aunque Villatoro reconoció la dificultad del desafío, se mostró confiado en el potencial de su equipo.

"No será fácil. Vamos contra el tricampeón, que tiene aura, pero nosotros también hemos tenido aura. La final estará linda", concluyó el técnico guatemalteco.