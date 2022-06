La ruina financiera y profesional que enfrentará Amber tras perder batalla legal

Amber Heard se enfrenta a la ruina financiera y profesional luego de perder el juicio donde Johnny Depp la demandó por difamación.

El Daily Mail habló con la experta en la industria del entretenimiento Kathryn Arnold, quien aseguró que Heard perdió posibles ganancias de hasta 50 millones de dólares.

Esto también le impedirá pagar la promesa de donar 7 millones de dólares a la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), sin olvidar que es posible que Hollywood no la tome en cuenta para futuros papeles.

Otras de las consecuencias es que las marcas y empresas eviten trabajar con ella. Amber podría verse obligada a vender bienes como un refugio rural de 570 mil dólares en Yucca Valley y una Range Rover que conservó tras su divorcio con Depp.

Según la abogada de la actriz, esta no puede pagar el dinero de la demanda que el jurado dispuso que pague a Johnny Depp (15 millones de dólares).

La especialista Sandra Spurgeon dijo al medio británico que solo existe la posibilidad de que Depp renuncie a esa cantidad o negocie una cantidad menor.

Un panorama para la estrella es que sus futuros ingresos sean embargados (que una parte del salario de sus futuros proyectos vaya a Depp), otra es que se llegue a declarar en quiebra.