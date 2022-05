"Fue un verdadero caballero": Así conoció Amber Heard a Elon Musk

Amber Heard habló de su encuentro con el “verdadero caballero” Elon Musk en la Met Gala de 2016, donde apareció sola después de que Johnny Depp la dejara plantada.

Heard explicó que conoció al empresario la vez en que ella y Johnny asistirían juntos al famoso evento dedicado a la moda, pero su esposo no se presentó pues había sido la pelea en el cumpleaños 30 de ella. “Efectivamente me dejó plantada”, dijo.

Cuando esperaba su turno en la alfombra roja, Heard se encontró al multimillonario fundador de Tesla y SpaceX pero afirmó que no lo había reconocido.

“Estaba allí con su madre, me recordó que nos habíamos conocido antes… Parecía un verdadero caballero, él fue realmente agradable”, dijo, asegurando que luego se hicieron amigos.

Johnny Depp acusó a Heard de engañarlo con Musk durante su matrimonio, afirmado que Heard y el magnate tuvieron un trío con la modelo Cara Delevingne, algo que Musk negó.

El juicio de Depp contra Heard por difamación volvió a retomarse luego de un descanso.

Este fue el testimonio:

#AmberHeard said Tesla founder #ElonMusk "seemed like a real gentleman" when she reconnected with him at the Met Gala. @LawCrimeNetwork pic.twitter.com/iChscOaI5o — Law&Crime Network (@LawCrimeNetwork) May 16, 2022

Día en el que Amber y Musk se encontraron:

Amber asisitió sola a la Met Gala en 2016. (Foto. AFP)