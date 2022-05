Amber Heard mencionó que Johnny Depp no la ve a la cara: "Porque es culpable"

Amber Heard dijo que Johnny Depp no ​​puede mirarla a los ojos porque "Él es culpable".



La abogada defensora de la actriz, Elaine Bredehoff volvió a mencionar por qué Johnny no veía a Heard a los ojos mientras ella testificaba.

Elaine mencionó que Camille Vásquez, abogada de Depp, había explicado que Depp no la veía a los ojos, trayendo a colación un audio de una pelea de la pareja, en el que el actor le prometió nunca la verla a la cara y que por eso él no dirigía su mirad hacia ella.

Sin embargo, al ser cuestionada por Bredahoff, Amber dijo el verdadero motivo del actor para no verla:

Bredehoft: "Cuando la señorita Vásquez le preguntó si sabía por qué no podía o no quería verla a los ojos usted dijo que sí lo sabía, ¿por qué?" diga al jurado por qué.

Amber: ¡Porque es culpable!, él sabe que está mintiendo, de lo contrario ¿por qué no podría verme? ¡Sobreviví! Sobreviví a ese hombre y estoy aquí para mirarlo.

Bredehoft: Gracias.

Mientras Heard decía esto en el estrado, Johnny Depp con la mirada hacia abajo, comenzó a reír, luego dijo al abogado que estaba a la par de él: '¡Pero yo no quiero!" y luego recuperó su postura.

WATCH: #AmberHeard's attorney Elaine Bredehoft attempted to imitate #JohnnyDepp's voice in court. @LawCrimeNetwork pic.twitter.com/9n9aOP8Wfp — Cathy Russon (@cathyrusson) May 17, 2022