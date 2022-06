Este es el "nuevo plan" de Amber Heard que incluye a Johnny Depp

Amber Heard estaría planeando "algo" que tiene que ver con su fallido matrimonio con Johnny Depp. ¿De qué se trata?

Tras salir de un proceso legal que duró seis semanas, Amber Heard se ha mantenido en el foco de la atención tras dar a conocer que la actriz "no puede pagar" a Johnny Depp lo establecido por el jurado.

Sin embargo, la actriz está en conversaciones de escribir un libro sobre su vida privada, pues fuentes cercanas a ella afirman que "no está en condiciones de rechazar dinero".

De acuerdo con el medio estadounidense Ok! Magazine, Heard estaría dispuesta a contar su vida privada, incluido su matrimonio con Depp.

Incluso, se ha revelado que la actriz ya firmó un contrato que asegura el proyecto literario. Con esto, Heard estaría buscando limpiar su imagen, tras el mediático juicio que la expuso por casi dos meses.

Nada que perder

Una fuente cercana a la estrella de Aquaman dijo que "Amber considera que su carrera en Hollywood ha terminado", además añadió que "ya no tiene nada que perder y quiere contarlo todo".

De llevarse a cabo el libro, Heard se expone a una nueva demanda por difamación, en caso de existir acusaciones contra su antigua pareja.

Aunque, tras las recientes declaraciones en su entrevista para NBC, parece que a la actriz no le importa seguir con el tema.