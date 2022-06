Amber Heard recibe propuesta de matrimonio tras perder el juicio

Amber Heard recibió una propuesta de matrimonio luego de perder el juicio contra Johnny Depp.

TE INTERESA: Johnny Depp podría renunciar a la millonaria suma que Amber Heard debe pagarle

A un hombre de Arabia Saudita no le importó que la actriz Amber Heard perdiera el juicio por difamación contra su exesposo Johnny Depp.



De acuerdo con diversos medios, el hombre le propuso matrimonio a la actriz a través de su cuenta de Instagram, en donde le envió una serie de mensajes acompañados de notas de voz, asegurando que "es mejor partido que el viejo ese", refiriéndose a Depp.

Amber Heard recibió una propuesta de matrimonio de un hombre árabe pic.twitter.com/dChzkbYgCY — Steven da Guerra (@StevendaGuerra1) June 8, 2022

El hombre aprovechó la situación que Heard está atravesando y le escribió directamente revelándole que "decidió casarse con ella", después de la batalla legal que vivió en las últimas semanas la actriz.

"Amber, ya que todas las puertas se están cerrando para ti, no tienes a nadie excepto a mí para cuidarte. He notado que algunas personas te odian y te intimidan, por lo tanto, decidí casarme contigo. Eres una bendición, pero la gente no aprecia eso. Soy mejor que ese viejo", dice el inusual mensaje de texto.

La extraña propuesta generó diversas reacciones de usuarios que siguen el caso Depp-Heard, señalando que quizá el hombre no se enteró bien de lo que fue acusada Amber, mientras otros se refirieron a la situación como un gesto agradable y oportuno.

El veredicto final

El pasado miércoles, Johnny Depp ganó la demanda por difamación contra su exesposa, Amber Heard. El jurado determinó que la actriz deberá pagarle US$15 millones en total al protagonista de "Piratas del Caribe".