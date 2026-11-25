Se espera abundante nubosidad y posibles lluvias durante el día y temperaturas bajas durante la noche en algunas zonas.
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Para este miércoles 25 de noviembre, se espera el ingreso de humedad desde el mar Caribe, el cual favorecerá condiciones nubladas y posibles lluvias en distintas regiones, según informó el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).
De acuerdo con el pronóstico, durante la madrugada y la mañana, se esperan posibles lluvias o lloviznas en la Franja Transversal del Norte, el Caribe, el norte de Occidente y Petén.
Mientras en el Altiplano Central, Occidente y norte de los Valles de Oriente se prevé cielo nublado y posibles áreas con neblina. Para el mediodía se espera una disminución de la nubosidad.
Durante la tarde y noche se espera que puedan aumentar las nubes en Occidente y las regiones del norte del país, donde también se pronostican posibles lluvias.
En cuanto a las condiciones del viento del norte, se prevé que se presente de ligero a moderado, en el Altiplano Central, los Valles de Oriente y algunos sectores de Occidente.
Asimismo, el Insivumeh advierte sobre bajas temperaturas durante la noche en Occidente y la Franja Transversal del Norte, mientras que en el Altiplano Central se mantendrá un ambiente fresco.