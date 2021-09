Amelia Flores confirma que renunció al Ministerio de Salud

Amelia Flores confirmó que renuncio al cargo como ministra de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS).

La aún titular del Ministerio de Salud, Amelia Flores, confirmó en una radio local que presentó su renuncia hace más de un mes y que esta será efectiva a partir del 16 de septiembre.

Además, explicó que necesita su tiempo por asuntos personales y no se va del gobierno por diferencias con nadie. "No me voy peleando con nadie", dijo.

Flores confirmó que el nuevo ministro de Salud será el actual viceministro de Hospitales Francisco Coma.

Contagio y fallecimiento

Amelia Flores no ha sido vista en las últimas semanas debido a que tuvo un segundo contagio de Covid-19, lo cual impidió que asistiera a citaciones en el Congreso de la República.

Recientemente, Flores padeció la muerte de su madre, Margarita González Mirón.

La reacción de la Presidencia

Pese a la información que circula y la misma confirmación de Flores, la Presidencia insiste en que ella permanece en el cargo.

La titular de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, Patricia Letona, explicó que cuando sea oficial se notificará.

El despacho de Salud ha sufrido varios cambios en la administración de Alejandro Giammattei. El pasado 19 de junio del 2020, el Gobierno anunció la destitución del entonces ministro, Hugo Monroy.