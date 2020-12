Amenazan a jugadora que negó rendir homenaje a Maradona

Una futbolista española que se negó a participar en un homenaje a Diego Armando Maradona es blanco de amenazas que ha recibido principalmente en las redes sociales.

Paula Dapena, jugadora del Viajes Interrías FF, se negó a guardar un minuto de silencio por la memoria de Maradona durante un juego de la tercera división del fútbol femenino de España.

Antes del partido contra el Deportivo La Coruña, Dapena se sentó y dio la espalda a la figura de Maradona que se había colocado en el estadio para rendirle un homenaje a uno de los futbolistas más populares en el mundo.

“Dije que negaría a guardar un minuto de silencio por un violador, mujeriego y maltratador y que si tenía que sentarme y dar la espalda, lo haría. Por las víctimas no se guardó un minuto silencio y no estoy dispuesta a guardar un minuto silencio por un maltratador y no por las víctimas”, mencionó la joven minutos más tarde cuando se le cuestionó su actitud.

Pero con el paso de los días, Paula denunció que ha recibido amenazas de muerte de parte de varias personas, principalmente seguidores del argentino.

“En mi club están todos conmigo. He recibido mucho apoyo en redes sociales y mucho cariño, pero también he recibido amenazas de muerte tanto yo como algunas de mis compañeras de equipo. Las redes sociales son así, es mejor esperárselo que no para no asustarte”, declaró a una radio local.

Entre las amenazas recibidas hay algunas que difaman a su persona y otras que señalan actos de violencia como golpes y violaciones, también acoso y agresiones físicas. La joven, ante los hechos, cerró sus redes sociales.

El día que Maradona murió coincidió con el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, por lo que en palabras de la jugadora, “celebrar y homenajear a un jugador como Maradona, que tiene indicios de violencia y pedofilia” la habrían hecho sentirse incómoda.

Se desconoce de momento si Paula presentará una denuncia formalmente debido a las amenazas, aunque ella destacó que la mayoría han llegado desde otros países, entre ellos desde Argentina.

*Con información de DW, Telemundo y Sport.