La misteriosa amiga de Piqué con la que le habría sido infiel a Shakira

El paparazzi y fotógrafo español Jordi Martin, reveló nuevos detalles sobre la supuesta mujer con la que Gerard Piqué le habría sido infiel a Shakira.

Según dijo en una entrevista para el medio "El Gordo y la Flaca", se trata de una joven que aparentemente trabaja en una de las empresas del futbolista.

La mujer con la que Piqué habría sido infiel

"Es una chica que trabaja en una de las empresas de Gerard Piqué, Shakira probablemente se está enterando de esto ahora... Shakira no quería que saliera la noticia. Gerard es el que ha forzado a que esta noticia saliese", sostuvo Martin.

Además, dijo que al estallar el escándalo de la separación de la pareja de celebridades, él se puso a investigar y tratar de conseguir más información sobre quién sería la tercera en discordia.

"En el momento que sale lo de la chica yo me pongo a averiguar quién es la chica... Que es una chica de 22 años y me dicen... Esta chica trabaja en una de las muchas de las que tiene Gerard... También es azafata por las noches en una discoteca que frecuenta mucho Gerard... Me dicen, ¡ojo! que Gerard en el último mes no se está tapando", agregó Martin.

Sin embargo, hasta el momento no ha sido revelada la identidad de la supuesta nueva conquista del español.

Jordi, por su parte, se ha encargado desde el año 2010 en cubrir todo lo relacionado con la ahora expareja.

Asimismo, las periodistas Laura Fa y Lorena Vázquez, dieron a conocer que Piqué habría sido visto con una "amiga especial".

"No sabemos qué tipo de relación tienen Piqué y esa chica. La Prensa española asegura que él habría sido infiel a Shakira", manifestó Vázquez.

*Con información de La Opinión.