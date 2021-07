Andie MacDowell se dejó las canas y el resultado es sorprendente

La famosa actriz de los años 90, decidió dejar atrás los tintes de cabello y lucir sus canas.

Andie MacDowell sorprendió a fanáticos y fotógrafos en la semana del cine en Cannes al lucir sus canas a sus 63 años, dejando atrás los tintes.

La estrella de los 90 aprovechó las restricciones de mantenerse en casa para recuperar su tono natural.

“Llevo un tiempo diciendo que ya era hora de que yo, personalmente, hiciera esa transición porque sentía que era apropiado para mi personalidad y para lo que soy”, dijo a la revista Vogue.

MacDowell lució su nuevo estilo en la alfombra haciéndola ver incluso más joven, aunque admitió que sus representantes no estaban contentos con su decisión.

Ellos le dijeron que “no era el momento” pero MacDowell transformó su cabello con un color al que ella llama “sal y pimienta”.

“Una vez que lo hice, me quedó tan claro que mis instintos eran correctos porque nunca me he sentido más poderosa”.

“Me siento más honesta. Siento que no estoy fingiendo, que estoy aceptando justo el lugar en donde estoy. Me siento realmente cómoda y en muchos sentidos creo que es más llamativo en mi cara, creo que me queda bien, ahora parezco más joven”, dijo.

"... No es como si intentara ocultar algo. Creo que es un movimiento de poder y eso es lo que le decía a mis managers. Era exactamente lo que necesitaba hacer... Me siento valiosa como estoy. No quiero que la gente tenga la expectativa de que tengo que parecer más joven para tener valor, o para ser bella o deseable” siguió.

ASÍ LUCE AHORA:

