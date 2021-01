Andrea Aparicio, quien acusó por violencia contra la mujer a Marco Pappa, denunció este martes intimidaciones por parte del círculo cercano al futbolista, específicamente acciones que provienen del hermano del acusado, Jose Luis Pappa.

En una improvisada conferencia a medios de comunicación en las afueras del Centro de Justicia de Delitos de Femicidio y Violencia contra La Mujer en la zona 10 capitalina, Aparicio dijo sentirse agotada física y mentalmente por el acoso sufrido de personas cercanas a Marco.

“He recibido algunas llamadas alertándome sobre José Luis, ya que vive amenazando constantemente y diciendo a varias amistades en común que no descansará hasta hacerme pedazos”, agregó Aparicio.

Las declaraciones fueron ofrecidas el día en que un juzgado decidirá si Marco Pappa es enviado a juicio por violencia contra la mujer.

Andrea Aparicio además denuncia acoso e intimidaciones por parte de familiares de #MarcoPappa pic.twitter.com/KiigdpAEXp — Gustavo Méndez (@GuusToov) January 19, 2021

"Estoy cansada de estar recibiendo llamadas de diferentes personas preocupadas, donde me dicen que tenga cuidado porque el mismo Jose Luis, hermano de Marco las ha llamado para decirles que él no va a descansar hasta hacerme pedazos y dice que tiene de aliada a una de las ex parejas de Marco, por no decir las palabras tan vulgares que utiliza", agregó Aparicio.

La víctima explicó que no tiene miedo de seguir con el proceso contra Marco, iniciado en 2020 luego de una denuncia por golpes y maltrato físico.

“Yo ya quiero enfocarme en mí, y como dije, hice lo que me correspondía y lo hice por mi, por mi familia y por todas las mujeres que han pasado por lo mismo”, aseguró.

"A Marco no le deseo el mal, de todo corazón espero que pueda rendir su vida a los píes de Dios y que pueda de verdad buscar la ayuda que necesita para dejar ese vicio que tanto daño le ha causado en su vida. Él tiene una gran motivación por la cual luchar y ser una mejor persona y no es nadie más que su hija", finalizó.

Andrea Aparicio expareja de #MarcoPappa espera justicia en audiencia que decidirá si envían a juicio al acusado de violencia contra la mujer. pic.twitter.com/CQbyUz4JqA — Gustavo Méndez (@GuusToov) January 19, 2021

RECUERDA:

El caso

El pasado 26 de julio, Pappa fue capturado y presentado ante juez por escandalizar en la vía pública en estado de ebriedad durante el toque de queda. Además, se le denunció por violencia contra la mujer.

Un juzgado declaró falta de mérito a favor de Pappa por no existir suficientes pruebas y solo fue procesado por faltas al orden público.

El Ministerio Público dijo en ese momento que continuaría la investigación y fue el 4 de agosto que se giró la orden de captura. La víctima Andrea Aparicio hizo público a través de videos y comunicados la situación que vivió con el futbolista.

Pappa guarda prisión desde agosto del 2020 y entre noviembre y diciembre fue trasladado a una prisión en Quetzaltenango supuestamente por mala conducta en Mariscal Zavala.

Se intentó obtener una versión por parte del grupo de abogados de Pappa, sin embargo no atendieron las llamadas telefónicas.