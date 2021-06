Andrés Lezcano reacciona por salida de Mauricio Tapia: "Atentar contra la vida es grave"

La salida de Mauricio Tapia como director técnico de Comunicaciones sorprendió a una gran cantidad de aficionados del equipo blanco, aunque desde su confirmación tras fracasar en la pasada temporada generó el disgusto de otra fracción de fanáticos cremas.

EN CONTEXTO: Comunicaciones confirma la salida del técnico Mauricio Tapia

Aunque la dirigencia ha manejado con hermetismo la partida del estratega argentino, una publicación de Andrés Lezcano, que luego puso en modo privado en su cuenta de Instagram, podría dar pistas de lo ocurrido en los últimos días dentro del plantel.

En un texto que escribió Lezcano explica lo que han vivido como jugadores y el cuerpo técnico crema.

“Durante los últimos días he visto cómo se ha manifestado la afición en distintas redes sociales, su campaña de protesta, la cual respeto, mas no comparto. Soy parte de este club desde hace un año y medio, la presión que se maneja es muy alta, es difícil lidiar con eso día a día donde se exige al máximo y se piden títulos, lo cual me hace pensar y comentar que hay muchas formas de expresar su inconformidad, siempre será así la famosa libertad de expresión, pero creo que hay modos, maneras, gustos y colores de hacerse sentir y escuchar”, se lee en la primera parte de su mensaje donde deja contexto sobre su publicación.

Continúa: “Donde atentar con la vida humana de dicha persona y familia es una de las formas incorrectas. Siempre será así, para unos somos buenos jugadores para otros no. Para unos merecemos estar acá, para otros no. Solo puedo decir que todos los que formamos y los que han sido parte de Comunicaciones hemos llegado con la ilusión de ser campeón, poner al club en el lugar que se merece y dar lo mejor de nosotros. Cuando hemos estado en otros equipos de liga nacional, envidiamos estar acá…”.

El jugador tico también explica que, como jugadores y personas, siempre tendrán equivocaciones por lo que pide a los aficionados comprensión.

“Yo no soy quien para decir quien se va o quien se queda, no me toca a mí, eso es trabajo de otras personas que se dedican a eso, pero sí puedo expresar mediante este mensaje que se siente un poco mal ver cómo han buscado solucionar cosas, de la manera más errónea que considero posible. Atentar contra una vida es algo grave. Todos somos humanos y tenemos vida aparte del fútbol, solo pido que las cosas no se mezclen, sepan separar lo profesional con lo personal”, concluyó Lezcano.

Su publicación se difundió en diversas redes sociales y ha generado diversas reacciones de los aficionados de Comunicaciones y de otras latitudes de cómo se llegó al fin del ciclo de Mauricio Tapia al frente del club crema.

La pretemporada de Comunicaciones

En el lado deportivo, el plantel viajó a principios de esta semana hacia Izabal donde se encuentran concentrados en el arranque de la pretemporada, la cual está a cargo de Willy Coito, quien en el anterior torneo estuvo al mando de Guastatoya .