Andrés Roemer, el escritor y periodista que la justicia busca por abuso sexual

Andrés Roemer citaba a sus víctimas en su casa, aunque las hacía creer que era su oficina. En el lugar abusaba de ellas. Ahora es prófugo y vive en Israel.

Andrés Roemer pasó de ser uno de los mejores comunicadores en TV Azteca y personaje de élite en la política de México, a prófugo de la justicia luego de varias acusaciones de abusos sexuales en su contra.

La televisora suspendió su programa “De Cabeza con Andrés Roemer” que se transmitía en ADN40, además de la cancelación del show

Roemer se encargó de organizar la serie de conferencias “La Ciudad de las Ideas”. Tv Azteca también lo dejó fuera es ese proyecto, que supuestamente era usado por el presentador para engañar a mujeres y acosarlas en su casa en la colonia Roma.

Esta semana la Fiscalía mexicana aseveró que consiguió una orden de aprehensión en su contra por una denuncia presentada en marzo de 2021.

Roemer es prófugo de la justicia pues salió del país y vive actualmente en Israel, además cerró sus redes sociales. Por ello se solicitó colaboración internacional para su captura.

Una unidad de inteligencia financiera bloqueó sus cuentas.

El próximo domingo en De Cabeza con @RoemerAndres, presentaremos a cuatro destacados estudiantes universitarios discutiendo la viabilidad y los posibles efectos de un Ingreso Básico Universal. Súmate por @adn40 a las 22:00 hrs. ¡No lo dejes de ver! pic.twitter.com/cNHpPpfMy8 — De Cabeza con Andrés Roemer (@decabezatv1) January 26, 2021

Las acusaciones en su contra:

El escritor, diplomático y gestor cultural fue acusado por la bailarina mexicana Itzel Schnaas, a ella se sumaron decenas de mujeres, entre periodistas y otras profesionales en distintos ámbitos de la comunicación y el arte que afirman haber sufrido terribles vejaciones.

"Conocí a Andrés en el Máximo Bistrot, en febrero o marzo del 2017. Él estaba con tres personas y yo con mi novio de esa época y un amigo suyo. Yo no tenía ni idea quién era él ni qué hacía, pero en el salón entre bailes y carcajadas me fue contando sobre La Ciudad de las Ideas", menciona Ro Vazquez Landeta, una de sus víctimas.

"En los días siguientes me buscó y me dijo que yo sería perfecta para organizar los eventos gastronómicos de la Ciudad de las Ideas. Me citó en su casa para platicar sobre el tema. Yo estaba en el peor momento de mi vida, con el acosador encima, viviendo con el novio violento, sin mucho dinero y con muchas ganas de hacer crecer mi negocio. Esto sonaba perfecto".

"No sé bien cómo pasó, pero de pronto tenía el pene afuera y se estaba masturbando. Yo me quedé ahí sin saber qué hacer si correr, si ver a otro lado, si aventarlo. Ahí, sentada como tarada. Con la puerta del cine cerrada y sin mucha gente que pudiera ayudarme", contó Ro.

El intelectual es prófugo de la justicia. (Foto: Twitter)

"¿Por qué no denuncié? Primero hasta hoy me estoy enterando que eso es delito, pensé que tenía que llegar a violación para que fuera válida la denuncia", explicó.

Roemel, exembajador de Buena Voluntad de la UNESCO, la recibió en su casa de la colonia Roma (las víctimas llegaban al lugar bajo la creencia de que eran oficinas, sin embargo era su casa), domicilio donde está registrada su organización Poder Cívico, A.C., la cual recibió, según documentó el portal Emeequis, 500 millones de pesos en donativos de los gobiernos de Enrique Peña Nieto, Ángel Mancera, Rafael Moreno Valle, Tony Gali y Miguel Barbosa.

El abuso comenzaba regularmente en un lugar acondicionado como biblioteca y sala de cine, una especie de sótano o lugar al fondo de la casa, mencionado en los relatos de otras víctimas.

La periodista Monserrat Ortiz contó que fue citada en esa misma casa cuando trabajaba para ADN40, canal propiedad de TV Azteca. Él le ofreció una oportunidad de trabajo, diciéndole ahí, en ese misma especie de sótano, que él era muy cercano al magnate Ricardo Salinas Pliego y que por lo mismo podía ayudarle a crecer en el medio. O hacer que la despidieran si no cooperaba.

Paso seguido se comenzó a masturbar y a abusar de ella. Luego le dio 7 mil pesos (Q2 ,700) diciéndole que con esa cantidad se comprara ropa para volverlo a ver. Esto también mencionado por la bailarina Itzel Schnaas. "Llegué a mi casa a vomitar. Durante los siguientes meses tuve las crisis de ansiedad más fuerte de mi vida.".

Hoy decidí romper el pacto.



Yo también fui víctima de Roemer. Somos muchas. Somos todas. https://t.co/Kh4YGgLZca — Monserrat Ortiz (@ItsMonseOrtiz) February 18, 2021

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Itzel Schnaas (@itzelschnaas)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ro Vazquez Landeta (@rovazquezl)

